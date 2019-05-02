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02.05.2019 11:41
Рубрика: Общество

Ветераны Великой Отечественной войны в Москве получат госуслуги на дому

Текст: Ангелина Зеленькова

Ветераны Великой Отечественной войны в Москве смогут получать госуслуги на дому. Со 2 мая сотрудники центров "Мои документы" начнут проводить поквартирный обход более чем 60 тысяч ветеранов, которые станут участниками проекта "Москва - с заботой о ветеранах".

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
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Узнать сотрудников МФЦ можно по форменной одежде с бейджем, на котором будет круглая печать и подпись руководителя центра, указана дата выдачи документа со сроком его действия. Чтобы наверняка убедиться в личности гостя, ветераны могут позвонить по телефону единой справочной службы мэрии Москвы: +7 (495) 777-77-77.

После знакомства с каждым ветераном будет поддерживать связь персональный помощник - руководитель районного офиса "Мои документы", к которому можно обратиться напрямую в любой день по телефону.

Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, по просьбе ветерана или его родственников сотрудники МФЦ помогут оплатить коммуналку, в том числе снимут показания счетчиков и принесут единый платежный документ. Они также расскажут о существующих мерах соцподдержки и при необходимости помогут получить госуслуги. Каждому ветерану дадут именной сертификат на постоянное выездное обслуживание.

Напомним, в офисах "Мои документы" будут доступны около 70 социальных услуг, которые москвичи получали в отделениях соцзащиты. С 6 мая там начнут выдавать удостоверения, свидетельства, справки о праве на льготы, которые полагаются ветеранам ВОВ, участникам военных действий и жертвам политических репрессий.

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Кроме этого, в МФЦ москвичи смогут обращаться за перерасчетом пенсии, оформлением регистрации и получением справок о доходе и составе семьи, изменении семейного положения.

Обращаться к специалистам МФЦ за соцуслугами можно будет в любой день с 8:00 утра до 20:00 вечера. Причем после подачи заявления в МФЦ москвич получает на руки выписку из электронного журнала регистрации с датой готовности документа.

Общество Соцсфера Соцзащита
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