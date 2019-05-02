Видео: Актриса из "Игры престолов" вышла замуж

Британская актриса Софи Белинда Тернер, возмужавшая в горестях Санса Старк из "Игры престолов" и Темный Феникс из "Людей Икс", внезапно сочеталась в чесовенке Лас-Вегаса со своим женихом - 29-летним американским музыкантом, актером и танцором Джоном Джонасом.

Обвенчал пару, как видим, "Элвис". Тогда как подружкой невесты стала актриса Приянка Чопра, жена брата жениха - Ника Джонаса.

Как пишет Daily Mail, решение сочетаться случилось-де спонтанно - после церемонии вручения премии Billboard Music Awards, на которой Тернер награждала одного из победителей, а ее жених выступал.

Уточнено, что коллектив The Jonas Brothers распался еще пять лет назад, но Джон, Ник и Кевин иногда объединяются, чтобы поработать вместе.

В итоге все торжество, включающее аренду розового "Кадиллака", обошлось молодым в шестьсот долларов. Тогда как - сравнивает издание - на свадьбе Ника и Приянки гости гуляли три дня, едва уложившись в полмиллиона долларов.