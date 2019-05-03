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03.05.2019 16:07
Рубрика: Общество

В Австралии нашли алмазного питона с тремя глазами

Текст: Наталья Панасенко

На странице Northern Territory Parks and Wildlife в фейсбуке появилась фотография трехглазого питона.

Небольшого алмазного (коврового) питона с тремя глазами обнаружили егери во время обхода заповедника. На черепе 40-сантиметрового детеныша питона было два глаза по бокам головы и один в центре. Все три глаза функционирующие.

Фото: pixabay.com
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Вскоре после обнаружения рептилия умерла. У змеи были проблемы с едой, сообщил представитель заповедника, причина ее смерти - порок развития.

Ученые сделали рентген черепа рептилии и увидели, что у нее череп с дополнительной глазницей. По всей видимости, третий глаз развился в зачаточной стадии. Ученые называют маловероятным факт негативного экологического воздействия на рептилию.

Общество Природа
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