В Австралии нашли алмазного питона с тремя глазами

На странице Northern Territory Parks and Wildlife в фейсбуке появилась фотография трехглазого питона.

Небольшого алмазного (коврового) питона с тремя глазами обнаружили егери во время обхода заповедника. На черепе 40-сантиметрового детеныша питона было два глаза по бокам головы и один в центре. Все три глаза функционирующие.

Вскоре после обнаружения рептилия умерла. У змеи были проблемы с едой, сообщил представитель заповедника, причина ее смерти - порок развития.

Ученые сделали рентген черепа рептилии и увидели, что у нее череп с дополнительной глазницей. По всей видимости, третий глаз развился в зачаточной стадии. Ученые называют маловероятным факт негативного экологического воздействия на рептилию.