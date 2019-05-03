Генпрокурор Южной Кореи выступил против президента страны

Большой политический и общественный резонанс получило заявление генерального прокурора Республики Корея Мун Му Иля, который раскритиковал законопроект, предусматривающий наделение полиции новыми полномочиями. По сути генпрокурор пошел против президента страны Мун Чжэ Ина, который до выборов пообещал добиться принятия соответствующих поправок. Эксперты же саркастически отметили, что особую смелость генпрокурору придал тот факт, что срок его полномочий истекает через пару месяцев.

"Как генеральный прокурор, я выражаю крайнюю озабоченность в связи с той дискуссией, которая развернулась в парламенте страны по поводу системы правосудия и следствия. Я не могу согласиться с тем, что определенной организации будут предоставлены эксклюзивные права вести предварительное расследование и собирать информацию", - говорится в заявлении гепрокурора Мун Му Иля. Он добавил, что его точка зрения полностью отражает мнение и его подчиненных.

Если говорить по существу, то парламент страны намерен в ближайшее время провести голосование по поводу ряда законопроектов, один из которых намерен наделить полицию дополнительными полномочиями. Прокуратура Кореи выступает категорически против этого.

До сих пор действия полицейских находятся под сильным контролем прокуратуры, что неоднократно провоцировало споры и даже открытые конфликты между ведомствами. Согласно действующему закону, полиция может инициировать расследование по делам, но не может закрывать его или передавать в суд без согласия прокуратуры. Кроме того, прокуратура имеет право в любое время забрать дело себе. Обращаться в суд с запросом ордера на арест кого-либо могут делать тоже прокуроры, но не полицейские.

Запланированные к принятию поправки намерены отойти от такого доминирования прокуратуры, позволив полиции начинать, закрывать и доводить до суда расследования. У прокуратуры сохранятся полномочия контрольного органа, но в сокращенном виде.

Спор по этой теме в Корее идет уже очень давно. Неофициально в прокуратуре распространено к полиции пренебрежительное отношение, а также сильно мнение, что полиция коррумпирована. У полицейских Кореи "своя правда": они считают, что прокуратура часто злоупотребляет полномочиями, ведет себя высокомерно и постоянно забирает себе громкие дела, когда вся черновая работа была проделана полицией, что позволяет прокурорам быть главными героями разоблачений. Кроме того, в последнее время в самой прокуратуре были выявлены ряд случаев масштабной коррупции.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в период предвыборной борьбы обещал, что добьется лишения прокуратуры привилегированного положения, наделив полицию дополнительными возможностями для расследования. Представители прокуратуры постоянно негативно относились к этим планам, официально заявляя, что это приведет к "нарушению прав граждан" и проблемами в борьбе с коррупцией. Однако это первый случай, когда генпрокурор так открыто выступил против планов президента и правительства.

"Подобные заявления со стороны генерального прокурора, учитывая, что законопроект находится на рассмотрении в парламенте, неприемлемы", - заявили в администрации президента.

Политологи и СМИ иронично отметили, что у многих высокопоставленных чиновников склонность "рубить правду" просыпается только к концу срока полномочий. Дело в том, что Мун Му Иль должен завершить работу на посту генпрокурора уже 24 июля, а обсуждение поправок идет достаточно давно. Этот факт, а также то, что законопроект скорее всего будет принят, вкупе с негативным отношением к возможным поправкам скорее всего и побудили генпрокурора на такой поступок.

Критики также указывают, что прокуратура просто не желает расставаться со своими привилегиями, прикрываясь словами о "правах человека". Именно это заявила официальный представитель Партии справедливости Ли Чжон Ми, комментируя слова генпрокурора. "Муну стоит подумать над другим, а именно над тем, почему в обществе так сильно давно требуют предоставить полномочия и полиции", - добавил пресс-секретарь правящей Демократической партии "Тобуро" Хон Ик Пхе.

Ожидается, что генпрокурор сам досрочно подаст прошение об отставке, так как его слова вызвали крупный скандал, став главной новостью. У парламента же есть несколько месяцев, чтобы изучать законопроект и проголосовать по нему.