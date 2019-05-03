Юнкер заявил об утрате Европой "коллективного либидо"

Основной проблемой Евросоюза является утрата "коллективного либидо". Именно это стало причиной снижения доверия к институтам ЕС и смене политических предпочтений европейцев, уверен глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Основная проблема европейцев другая: мы перестали любить друг друга. Мы утратили коллективное либидо", - приводит в пятницу слова Юнкера газета Politico.

Глава Еврокомиссии уверен, что страны Европы перестали понимать друг друга, как это было после Второй мировой войны. При этом рост популярности несистемных партий в европейских странах, по его мнению, не связан с недовольством институтами Евросоюза. Люди, которые голосуют за крайне правых, не удовлетворены работой национальных правительств и функционированием политической системой в своей стране. Однако если правые партии получат превосходство во всей Европе, это будет означать конец как для Евросоюза, так и для свободных обществ в целом, уверен Юнкер.

По данным европейских социологов, среди жителей ЕС уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился за последнее время. При этом заметно усилилась поддержка правых политических сил.