Мбаппе дисквалифицирован на три игры

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе дисквалифицирован на три матча за грубый фол в финале Кубка Франции против "Ренна". На 118-й минуте дополнительного времени 20-летний игрок ударил соперника шипами по ногам и получил красную карточку. Он не смог помочь команде в серии пенальти, которую "ПСЖ" проиграл.

Дисквалификация распространяется на игры всех турниров под эгидой Французской федерации футбола. Таким образом, Мбаппе не сыграет в трех матчах Лиги 1 против "Ниццы", "Анже" и "Дижона". Напомним, "ПСЖ" уже завоевал чемпионский титул.

Кроме того, открыто дело против другого игрока парижан Неймар. После того же матча с "Ренном" бразилец ударил одного из болельщиков. Форварду грозит дисквалификация до восьми матчей.