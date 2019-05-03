Органы авианосца США пересадили другому авианосцу

Первый в мире атомный авианосец Enterprise стал донором запчастей для других кораблей этого типа.

Авианосец USS Enterprise на верфи Huntington Ingalls Industries в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Фото https://t.co/dw4x8QMlWd pic.twitter.com/UVldboGvE8 — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 3 мая 2019 г.

С 2013 года Enterprise находится на верфи Huntington Ingalls Industries в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. 59 лет назад он был спущен здесь на воду, а теперь 342-метровый корабль подлежит утилизации. На полную разборку может уйти до 15 лет, пишет The Drive, однако и после официального списания в феврале 2017 года авианосец продолжает служить флоту - поставляя запчасти для строевых и новых кораблей.

- У корабля уникальные реакторы. Но есть и масса других вещей, которые мы можем использовать, - рассказал вице-президент верфи по авианосцам Крис Майнер.

Когда в 50-х годах инженеры Huntington Ingalls Industries проектировали и строили Enterprise, они оглядывались на авианосцы предыдущих поколений. Гребный винты там вращали паровые турбины, а пар для них нагревали котлы, работавшие на мазуте. На Enterprise сохранили ту же схему, только вместо котлов установили восемь небольших ядерных реакторов - по два на каждый гребной винт. Все последующие авианосцы оснащаются двумя большими реакторами, снабжающими корабли как паром, так и электроэнергией.

Утилизация такого большого корабля, как авианосец - дело недешевое. Стоимость разборки Enterprise оценивается в 1,5 миллиарда долларов, поэтому на верфи стараются максимально использовать годные детали корабля. Один из 20-тонных якорей авианосца уже установлен на USS Abraham Lincoln, вышедшем недавно в море после четырехлетнего ремонта с перезарядкой реакторов и модернизацией. На этом авианосец также установлены компоненты паровых катапульт Enterprise. Другие их части пригодятся USS George Washington, вставшему на ремонт в док Ньюпорт Ньюс.

Четыре 32-тонных пятилопастных винта авианосца отремонтируют и, возможно используют в будущих кораблях класса Gerald R. Ford, рассказали на верфи. Из стали корпуса старого корабля будет отлит киль нового атомного авианосца, который также назовут Enterprise.

В общей сложности в Ньюпорт-Ньюс планируют вторично использовать порядка 60 тысяч тонн стали и 1500 тонн алюминия, полученных при разборке старого корабля.