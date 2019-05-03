Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия

Российский певец и актер Влад Топалов попал в автоаварию. Об этом 33-летний исполнитель рассказал в своем Instagram.

Как следует из рассказа артиста, накануне он засиделся допоздна со своим другом и его семьей, но с утра все-таки решил поехать в церковь, на службу, на исповедь и причаститься.

"В 5 утра встал. Поехал. Всё сделал. И, на 7ом небе от счастья, ехал в город! Собираться и в аэропорт, к жене и сыну. И на 26м километре трассы, в меня въезжает мужчина. Я ехал на "круз-контроле" 115 км/ч. Чтобы не собирать штрафы. Так что скорость тут не причём", - обстоятельно изложил Влад ситуацию специально ("для умников"). Уточняя, что того мужчину "подрезали" - "у него не было выбора". (Орфография автора сохранена - РГ).

"Протёр мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт на прилично. Мужчина - пенсионер. Растерялся. Перенервничал. Да так, что я сам за него заполнял бумаги, когда приехали сотрудники ДПС", - далее изложив Топалов. Заверив, что никто в инциденте не пострадал - только машины.

"Он (второй участник ДТП - РГ) сам переживает. Мы разговорились. Потерял сына 3 года. Осталась дочь и внуки. Рассказывал со слезами на глазах. Каааак злиться? Конечно, нет. Мы мило пообщались. Всё бывает!", - пишет Влад. Радуясь, что "слава Богу, что все живы и здоровы". Хотя и признает, что сильно испортилось настроение, поскольку музыкант - "педант в отношении машин".

"Вроде из Храма вышел... вроде к семье лечу и все хорошо. А Господь все равно испытывает. Я всё принимаю со спокойной душей и твердым убеждением, что на всё Воля Его. Но тем не менее, я расстроен", - смиренно, но духоподъемно заключил музыкант.

Влад Топалов родился в 1985 году в Москве. Первый сольный альбом выпустил в 2006-м. Снялся в сериалах "Зайцев+1", "Золотые", "Клуб", "Деффчоки", "Петрович", в фильме "Неадекватные люди".