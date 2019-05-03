Плутон могут вернуть в семью планет

На сайте Философского общества Вашингтона, прошло голосование о дальнейшей судьбе Плутона, исключенного в свое время из семейства планет. Результаты показали, что 130 человек высказались за возвращение Плутону статуса планеты, "против" всего 30 голосов. Отметим, что это голосование было "спровоцировано" неофициальным экспертным обсуждением планетного статуса Плутона, инициатором которого стал Алан Штерн - руководитель проекта New Horizons ("Новые горизонты"), миссии, в ходе которой в 2015 году был совершен пролет мимо Плутона.

Почему открытый в 1930 году и много лет считавшийся планетой Плутон лишился этого статуса в 2006 году? Дело том, что тогда Международный астрономический союз дал понятию "планета" официальное определение.

Чтобы считаться планетой Солнечной системы, она должна удовлетворять трем критериям. Во-первых, обращаться по орбите вокруг Солнца и быть спутником нашей звезды, а не одной из планет. Во-вторых, быть достаточно массивной и иметь форму близкую к сферической за счет действием своих гравитационных сил. В-третьих, расчищать окрестности своей орбиты, то есть рядом не должно быть других тел сравнимого размера, кроме собственных спутников.

Конечно, Плутон не впечатляет. Состоит в основном из камня и льда, но главное очень мал. Его масса меньше чем у Луны в 6 раз, а объем - примерно в 3 раза. Диаметр составляет 2/3 лунного. В итоге проголосовавшие в 2006 году астрономы разжаловали Плутон в карликовые планеты, а Солнечная система лишилась своей девятой спутницы. Кстати, уже тогда Алан Стерн публично высмеял решение Международного союза астрономов, заявив, что определение "планета" никуда не годится. Его поддержали и несколько крупных ученых, но решение об исключении Плутона было принято.

Споры относительно планетного статуса Плутона разгорелись с новой силой после того, как космический аппарат НАСА New Horizons совершил пролет мимо карликовой планеты в 2015 году. Аппарат обнаружил огромное количество сюрпризов: высокие горы; возможно, подповерхностный океан и тонкую "экзосферу", или очень тонкую атмосферу. Учитывая сложную геологию Плутона, Алан Стерн и другие ученые теперь настаивают на возвращении Плутону статуса полноценной планеты.