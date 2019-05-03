Дожди и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве

Сегодня, 3 мая, в столице ожидается облачная и дождливая погода с порывистым ветром и температурой до плюс 16 градусов, сообщает Гидрометцентр РФ.

Температура воздуха днем в городе не превысит 16 градусов тепла, по области будет 12-17 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывами до 13-18 м/с.

Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба. Это более чем на 10 единиц ниже нормального, но не рекордно низкое. Для сравнения, в 1997 году атмосферное давление было еще ниже, 728 мм ртутного столба.

В ночь на субботу температура в Москве может опуститься до плюс 5-7 градусов, в Подмосковье до 2-7 градусов. Дожди усилятся. По прогнозам синоптиков, потеплеет лишь к концу выходных. Атмосферное давление возрастет до 739 мм ртутного столба.

В Московском регионе сохраняется желтый уровень опасности из-за риска природных пожаров.