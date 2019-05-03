Новости

В МИД России прокомментировали смену посла в Минске 10:18
Испытан первый в мире самолет без закрылков 10:16
Шайба Панарина не спасла "Коламбус" от поражения в матче с "Бостоном" 10:13
Дожди и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве 09:56
Две станции московского метро закрыли для пассажиров 09:41
Эксперты: Через три года электромобиль будет дешевле обычного авто 09:04
Вода на Землю прилетела из космоса 09:04
Бойко: Зеленский начинает с повторения ошибок Порошенко 08:14
РФ объяснила ОБСЕ решение по выдаче паспортов жителям Донбасса 08:08
Умер сыгравший Чубакку актер Питер Мейхью 07:28
В Приморье силач Иван Савкин протащил на себе судно-контейнеровоз 06:51
Южная Корея не планирует оказание продовольственной помощи КНДР 06:36
Власти Индии отменили поезда и закрыли аэропорт из-за циклона "Фани" 06:29
"Мисс Уругвай-2006" обнаружена мертвой в отеле Мехико 06:07
Ученые рассказали о влиянии диетической колы на ожирение 05:42
В SpaceX назвали возможную причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon 05:39
Ученые выяснили, почему людям нравится горький вкус кофе и пива 05:24
В Приамурье дальневосточный гектар получила гражданка Бразилии 05:14
Число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии увеличилось 05:02
Bloomberg: Россия стала лидером по закупке золота 04:23
Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов 04:00
В США трех подростков обвинили в подготовке взрыва в школе 03:34
Сенатор Майкл Беннет объявил о своем участии в президентских выборах 03:07
Пилоты авиакомпании SAS прекратили семидневную забастовку 02:34
Трамп предложил на утверждение Сената кандидатуру постпреда при ООН 02:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
03.05.2019 09:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дожди и низкое атмосферное давление ожидаются в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова

Сегодня, 3 мая, в столице ожидается облачная и дождливая погода с порывистым ветром и температурой до плюс 16 градусов, сообщает Гидрометцентр РФ.

Температура воздуха днем в городе не превысит 16 градусов тепла, по области будет 12-17 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывами до 13-18 м/с.

Две станции московского метро закрыли для пассажиров

Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба. Это более чем на 10 единиц ниже нормального, но не рекордно низкое. Для сравнения, в 1997 году атмосферное давление было еще ниже, 728 мм ртутного столба.

В ночь на субботу температура в Москве может опуститься до плюс 5-7 градусов, в Подмосковье до 2-7 градусов. Дожди усилятся. По прогнозам синоптиков, потеплеет лишь к концу выходных. Атмосферное давление возрастет до 739 мм ртутного столба.

В Московском регионе сохраняется желтый уровень опасности из-за риска природных пожаров.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Bloomberg: Россия стала лидером по закупке золота
МИД РФ: Киев тормозит расследование одесской трагедии
Пентагон признал гибель 120 мирных жителей от военных действий США
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди