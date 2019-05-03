Конкурс для путешественников пройдет в Москве

В Москве на фестивале "Николин день" пройдет конкурс для путешественников. Праздник продлится три дня с 17 по 19 мая, а имена победителей объявят 20 мая.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно написать короткий рассказ о путешествии по России и поделиться мечтами о том, какие интересные места страны хотелось бы еще посетить. Затем нужно сделать бумажный кораблик и выложить в Instagram его фото и снимок рассказа, поставив хэштеги #НиколинДень и #МосковскиеСезоны".

Выставлять в соцсеть фото и рассказы можно до 19 мая, а имена трех победителей назовут 20 мая. Каждого ждет ценный приз - планшет Apple iPad.

Новый конкурс уже поддержали знаменитости. К примеру, о нем на своих своих страницах в Instagram рассказали актер Андрей Мерзликин, ведущие Галина Ржаксенская и Евсей Ковалев, а также шоумен Иван Чуйков. Звезды пообещали поделиться с победителями своими идеями по предстоящему путешествию, рассказать о том, что лучше взять с собой в поездку и какие места включить в маршрут.

В городе площадки фестиваля "Николин день" украсят необычные интерактивные корабли нескольких видов: корабли пожеланий, корабли-выставки и корабли-игры для малышей, всего их будет 18. Конкурс приурочен к празднованию дня памяти самого почитаемого в России святого - Николая Чудотворца. По традиции на Руси он считался покровителем всех путешественников, помогал им в дороге и даже успокаивал бури.