Под Воронежем человек погиб в аварии с болотоходом

Воронежские полицейские возбудиди уголовное дело о ДТП со смертельным исходом.

Авария с участием Land Rover и снегоболотохода произошла в ночь на 2 мая на проселочной дороге у села Алешки. 29-летний москвич на иномарке выбрал неправильную дистанцию до шедшего впереди снегоболотохода и врезался в него. Водитель вездехода, 39-летний житель Москвы, погиб на месте. Его 30-летний пассажир из Санкт-Петербурга доставлен в больницу с травмами.

- Водитель Land Rover задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.