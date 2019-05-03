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03.05.2019 05:14
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приамурье дальневосточный гектар получила гражданка Бразилии

Текст: Ольга Журман

Амурская область стала первым дальневосточным регионом, где земельный участок предоставлен иностранной гражданке, сообщается на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АНО "АРЧК ДВ").

Землю получила Агриппина Ануфриев-Егорофф, в настоящее время ожидающая получения российского паспорта. Ей 34 года, она из семьи старообрядцев-переселенцев. Ее супруг Алексей переехал из Бразилии в Амурскую область еще в 2016 году и уже владеет вместе с родственниками десятью гектарами земли. Агриппина тоже уже в Приамурье, хотя долго не могла получить российскую визу.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке помогла Агриппине оформить документы для вступления в программу по переселению соотечественников - и вот Агриппина и её сын Дамиан наконец воссоединились с родными.

Получить участок земли на Дальнем Востоке, а также гражданство России в упрощенном порядке иностранцы могут благодаря закону, расширяющему действие программы "Дальневосточный гектар" на участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников. Он вступил в силу в марте текущего года. Иными словами, получить дальневосточный гектар можно еще до получения гражданства Российской Федерации.

-Теперь, выбирая Дальний Восток, соотечественники могут не только получить гражданство России в упрощенном порядке, а вместе с ним и все соответствующие пособия и льготы, действующие в ДФО, но и бесплатно оформить землю по программе "Дальневосточный гектар" для реализации своих экономических проектов на земле, - говорит генеральный директор АНО "АРЧК ДВ" Сергей Ховрат.

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