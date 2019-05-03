Два российских хоккеиста подписали контракты с "Нью-Йорк Рейнджерс"

Российские вратарь Игорь Шестеркин и форвард Виталий Кравцов подписали контракты с клубом Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Шестеркин был выбран "Рейнджерс" в четвертом раунде драфта 2014 года под общим 118-м номером. В регулярном чемпионате минувшего сезона 23-летний вратарь провел 28 матчей в составе СКА, отыграв 10 раз на ноль. В восьми матчах плей-офф он отразил 89,7% бросков при коэффициенте надежности 1,93.

Кравцов был выбран "Рейнджерс" в первом раунде драфта 2018 года под общим девятым номером. В минувшей "регулярке" 19-летний Кравцов провел за "Трактор", воспитанником которого является, 50 матчей и набрал 21 (8+13) очко при показателе полезности "-3". В плей-офф он отметился двумя результативными передачами в четырех матчах.