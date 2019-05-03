В Карелии три человека пострадали при столкновении поезда с грузовиком

В Ландепохском районе Карелии три человека получили травмы при столкновении поезда "Ласточка" с грузовиком "Урал".

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги, на перегоне Элисенваара - Яккима грузовик выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора.

Машинист "Ласточки", следующей из Петербурга в Суояярви, вовремя заметил грузовик и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Водитель и два пассажира грузовика получили травмы. Сейчас они госпитализированы.

Движение на участке приостановлено. Электропоезд "Ласточка" опоздает примерно на час.