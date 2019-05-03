В Петербурге из-за ветра объявлен желтый уровень опасности

В Петербурге объявлен желтый уровень опасности из-за неблагоприятных погодных явлений. Северная столица оказалась в зоне сильного ветра, в ближайшие часы синоптики прогнозируют мокрый снег.

Как сообщает Гидромедцентр России, желтый уровень опасности объявлен также в Мурманской, Архангельской, Вологодской области и Карелии. В Псковской и Новгородской областях из-за высокого риска возникновения пожаров, объявлен оранжевый уровень опасности.

В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу отмечают, что в городе порывы ветра будут достигать 18-23 метров в секунду, а воздух не прогреется свыше плюс шести градусов.

Непогода накрыла Петербург накануне. По прогнозу Гидромедцентра России, повышение температуры воздуха в Северной столице ожидается только после 9 мая.