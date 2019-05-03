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03.05.2019,  
12:36
Текст:  Яна Шамаева

На выставке в Турции показали новый российский фрегат "Адмирал Эссен"

Фото: Александр Мельников/ РИА Новости Фото: Александр Мельников/ РИА Новости
Фото: Александр Мельников/ РИА Новости

Новый фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" представили на 14-й международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле. Корабль уже вызвал большой интерес у жителей Турции, сообщает РИА Новости.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Фрегат вышел из Севастополя и прибыл в Стамбул 30 апреля. Судно пришвартовали в проливе Босфор в самом центре города. Благодаря этому, рассмотреть его вблизи могут и люди с проплывающих мимо прогулочных катеров.

По словам старшего помощника командира фрегата Александра Смирнова, "Адмирал Эссен" - корабль дальней морской зоны проекта 11356. Предназначен он для решения оперативных задач. Три корабля этого типа уже построены. Осталось сделать еще столько же.

- На сегодняшний день это самый новый фрегат, в нем реализовано много передовых разработок российского ВПК. Он является очень конкурентоспособным в мире, - сказал Смирнов.

"Адмирал Эссен" имеет самую большую вертолетную площадку из всех кораблей ВМФ России и может принимать самые последние модели вертолетов. Также на корабле установлены современные ракетные комплексы "Штиль" и "Калибр".

Фрегат уже успел поучаствовать в боевых действиях в Сирии. В 2016 году он дважды обстрелял позиции террористов ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России).

- Все цели были успешно поражены, - уточнил Смирнов.

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