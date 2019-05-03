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03.05.2019 17:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Останки 60 защитников Сталинграда перезахоронили под Волгоградом

Текст: Марина Бровкина (Волгоград)

В городе Суровикино Волгоградской области торжественно перезахоронили останки 60 воинов, погибших в Сталинградской битве. В память об их подвиге прозвучал троекратный залп холостыми зарядами пушки ЗИС-2 времен Великой Отечественной войны.

Фото: Артем Креминский / РИА Новости
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Как сообщает ТАСС, останки были найдены поисковыми отрядами "Обелиск" и "Донской рубеж". Перезахоронение произошло в братской могиле у памятника "Защитникам земли Сталинградской".

Память красноармейцев, отдавших свои жизни в битве, которая коренным образом изменила ход Второй мировой войны, почтили около 200 человек.

Как рассказала замглавы Суровикинского района Татьяна Панкова, за последние полтора года на территории Суровикинского района были найдены останки 64-х защитников Сталинграда. Имена и фамилии четверых были установлены и переданы родственникам в другие регионы страны.

А всего в братских могилах у памятника "Защитникам земли Сталинградской" на высоте 117.0, как значилось это место на топографических картах военного времени, за последние 13 лет перезахоронены останки около 900 бойцов.

Общество Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область День Победы
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