Россия испытает новый штурмовой вертолет

В 2019 году предполагается начать летные испытания нового российского штурмового вертолета Ми-8АМТШ-ВН.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленной отрасли. Испытания должны начаться до конца года.

Ми-8АМТШ-ВН будет иметь мощное вооружение и использоваться для огневой поддержки. Помимо обычных управляемых ракет, новый вертолет вооружат сверхзвуковыми ракетами с радиусом действия до шести километров.

Также сообщается, что Ми-8АМТШ-ВН сможет осуществлять удаленный контроль за взрывателями ракет. Кроме того на машине будет установлена оптико-электронная система прицеливания и оборонный комплекс "Президент-С". Он позволит в автоматическом режиме распознать пуск ракет по вертолету