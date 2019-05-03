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03.05.2019,  
12:44
Текст:  Руслан Мельников

Россия испытает новый штурмовой вертолет

В 2019 году предполагается начать летные испытания нового российского штурмового вертолета Ми-8АМТШ-ВН.
Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленной отрасли. Испытания должны начаться до конца года.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Ми-8АМТШ-ВН будет иметь мощное вооружение и использоваться для огневой поддержки. Помимо обычных управляемых ракет, новый вертолет вооружат сверхзвуковыми ракетами с радиусом действия до шести километров.

Также сообщается, что Ми-8АМТШ-ВН сможет осуществлять удаленный контроль за взрывателями ракет. Кроме того на машине будет установлена оптико-электронная система прицеливания и оборонный комплекс "Президент-С". Он позволит в автоматическом режиме распознать пуск ракет по вертолету

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