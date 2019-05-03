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03.05.2019 03:07
Рубрика: В мире

Сенатор Майкл Беннет объявил о своем участии в президентских выборах

Фото: AP Photo/David Zalubowski Фото: AP Photo/David Zalubowski
Фото: AP Photo/David Zalubowski

Сенатор от штата Колорадо, демократ Майкл Беннет официально вступает в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года. Об этом законодатель объявил в четверг в эфире канала CBS.

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Беннет подчеркнул, что не участвовал бы в президентской гонке, не будучи уверенным, что у него "есть шансы на победу", - цитирует ТАСС. Он также отметил, что своими основными задачами считает улучшение экономической ситуации в стране и возвращение доверия правительству.

Предвыборный штаб сенатора уже разместил на своем сайте агитационный видеоролик в поддержку Беннета. В нем заостряется внимание на социально-экономических проблемах США.

Напомним, больной раком Майкл Беннет заявил о своем желании баллотироваться на пост президента еще в начале апреля. По словам сенатора, медикам удалось на ранней стадии диагностировать заболевание, и он выздоровеет. Беннет подчеркнул, что рак не помешает его предвыборным мероприятиям.

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