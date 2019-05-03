Шайба Панарина не спасла "Коламбус" от поражения в матче с "Бостоном"

В Национальной хоккейной лиге продолжаются серии второго раунда плей-офф. Накануне в четвертом матче "Коламбус" на своем льду уступил "Бостону" - 1:4.

Российские легионеры "синих жакетов" голкипер Сергей Бобровский и Артемий Панарин на сей раз не спасли свой клуб от поражения. Хотя старались, как могли. Бобровский, хоть и пропустил четыре шайбы (впервые в этом плей-офф), но отразил 42 других броска. А Панарин забросил единственную шайбу своей команды. Причем произошло это при курьезных обстоятельствах: за несколько секунд до взятия ворот шайба покинула пределы площадки, попав в сетку над заградительным стеклом, однако судьи этого не заметили. Зато это увидели несколько игроков "Бостона", которые остановились при том, что игра продолжилась. Гол Панарина по правилам отменить было нельзя, поскольку россиянин был не первым хоккеистом, коснувшимся шайбы после того, как она покинула площадку.

Для Панарина этот гол стал уже пятым в плей-офф, а всего у форварда 10 (5+5) очков в восьми матчах Кубка Стэнли. Правда, шайба "Коламбусу" никак не помогла. И теперь в этой серии ничья - 2:2. Следующий матч пройдет в "Бостоне" в ночь с 4 на 5 мая.

В другой серии "Колорадо" на своем льду одолел "Сан-Хосе" и так же сравнял счет в противостоянии - 2:2.