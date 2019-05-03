СМИ: Facebook будет платить пользователям за просмотр рекламы

Выплаты будут осуществляться в криптовалюте Facebook. Запуск последней в настоящее время обсуждается с крупными платежными системами, такими как Visa и Mastercard. О разработке криптовалютной системы под названием Project Libra стало известно еще в 2018 году, точные сроки запуска не называются. Предполагается, что она будет привязана к доллару США.

Одновременно социальная сеть ведет переговоры с различными онлайн-магазинами и другими торговыми площадками, чтобы те принимали платежи во внутренней криптовалюте Facebook. Планируется, что наиболее активные и лояльные пользователи будут получать деньги за те или иные "полезные" действия и затем совершать покупки на заработанные суммы. Не исключено, что будут и другие способы обзавестись криптовалютой.