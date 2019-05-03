Ужас в джунглях: смешную тренировку армии Бангладеш сняли на видео

Фрагмент тренировки бангладешских солдат опубликовали в интернете. Казалось бы, рутинную отработку штыковых ударов бойцам удалось превратить в настоящее шоу.

В сети можно встретить немало роликов, демонстрирующих нелепую и излишне театрализованную по нашим меркам строевую подготовку в пакистанской армии.

Оказывается, у нее есть серьезный конкурент в лице вооруженных сил Бангладеш.

Отработка штыковой атаки здесь больше напоминает кадры из индийских боевиков.

Впрочем, надо отдать должное гибкости солдат и возможностям их голосовых связок. Крики просто бесподобны и, без сомнения, могут играть роль серьезного психологического оружия.

Справка "РГ"

Днем рождения армии Бангладеш можно считать 25 марта 1971 года. В этот день пакистанские военные совершили вторжение страну, но бенгальские офицеры организовали восстание и смогли дат отпор агрессору.

Сейчас личный состав ВС Бангладеш насчитывает более 250 тысяч военнослужащих. В сухопутные войска входит свыше 80 тысяч человек.

Основными поставщиками вооружения и военной техники бангладешский армии являются Китай, Россия, США и Великобритания.