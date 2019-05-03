В мире
03.05.2019 10:18
Текст: Иван Карташов

В МИД России прокомментировали смену посла в Минске

Дмитрий Мезенцев. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Дмитрий Мезенцев. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Дмитрий Мезенцев. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Смена российского посла в Минске является нормальной дипломатической практикой, которую не следует интерпретировать как кризис в двусторонних отношениях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Я категорически против того, чтобы интерпретировать это как некий кризис. Нормальный ход. Бывают в дипломатической практике различные казусы", - заявил Карасин, слова которого приводит РИА Новости.

Высокопоставленный российский дипломат уверен, что отношения между Москвой и Минском носят характер стратегического партнерства. "Мы с белорусами живем в Союзном государстве, думаем над тем, как углублять интеграцию этого Союзного государства", - отметил Карасин, подчеркнув, что следует с оптимизмом смотреть на будущее российско-белорусских отношений.

Напомним, что Владимир Путин ранее освободил Михаила Бабича от должности посла Российской Федерации в Минске. Руководить российской дипломатической миссией в Беларуси назначен глава комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

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