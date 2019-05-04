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04.05.2019 11:06
Рубрика: В мире

Более 20 человек получили ранения при крушении Boeing-737 в Джексонвилле

Текст: Александр Саможнев

Ранения при крушении лайнера Boeing 737-800 в городе Джексонвилл в штате Флорида получили более 20 человек. Все пострадавшие доставлены в госпиталь, их жизни ничего угрожает, сообщает телеканал Fox News.

Фото: JACKSONVILLE SHERIFF’S OFFICE /via REUTERS
В спасении пассажиров упавшего в реку Boeing принимали участие 90 человек

По предварительным данным, чартерный самолет, прибывший из военной базы Гуантаномо на Кубе, при приземлении на аэродроме ВВС США в Джексонвилле сошел с взлетной полосы и упал в реку недалеко от города. На борту находились 136 пассажиров и семь членов экипажа.

"Проведена масштабная поисковая операция. Задача спасателей облегчалась тем, что машина попала на отмель. Человеческих жертв не зафиксировано", - написал в Twitter шериф Джексонвилла. Он подтвердил, что свыше двадцати человек были доставлены в госпиталь. Многие пассажиры получили легкие травмы, помощь им была оказана на месте.

Полиция проводит расследование инцидента. Специалисты не исключат, что виной крушения стал человеческий фактор.

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