Более 20 человек получили ранения при крушении Boeing-737 в Джексонвилле

Ранения при крушении лайнера Boeing 737-800 в городе Джексонвилл в штате Флорида получили более 20 человек. Все пострадавшие доставлены в госпиталь, их жизни ничего угрожает, сообщает телеканал Fox News.

По предварительным данным, чартерный самолет, прибывший из военной базы Гуантаномо на Кубе, при приземлении на аэродроме ВВС США в Джексонвилле сошел с взлетной полосы и упал в реку недалеко от города. На борту находились 136 пассажиров и семь членов экипажа.

"Проведена масштабная поисковая операция. Задача спасателей облегчалась тем, что машина попала на отмель. Человеческих жертв не зафиксировано", - написал в Twitter шериф Джексонвилла. Он подтвердил, что свыше двадцати человек были доставлены в госпиталь. Многие пассажиры получили легкие травмы, помощь им была оказана на месте.

Полиция проводит расследование инцидента. Специалисты не исключат, что виной крушения стал человеческий фактор.