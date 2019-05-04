Что общего у России и Украины

"Родина" предлагает убедиться: не только.

У нас есть общий голос: "Платочек Клавдии Шульженко согревал души и вел на священный бой"

...общая история: "Как казак Разумовский опроверг миф о "колониальном угнетении" украинцев"

...общая война "Фитилек сорок первого года"



...общие кухня и застольные песни, и даже общий футбол

...общее завещание Маэстро, наконец: "Игорь Коц: Завещание Маэстро"

В январе мы запустили рубрику #Родичi_Родины к 365-летию воссоединения Украины с Россией, которое отмечается в этом году. Все материалы доступны здесь: https://rg.ru/rodina/tag/Родичi_Родины/

А что вас объединяет с Украиной? Напишите свою историю в комментариях.