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4 мая 2019 г. 09:57
В мире

Что общего у России и Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общего у России и Украины - только государственная граница.
Фото: Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images
Фото: Vincent Mundy/Bloomberg via Getty Images

"Родина" предлагает убедиться: не только.

У нас есть общий голос: "Платочек Клавдии Шульженко согревал души и вел на священный бой"

...общая история: "Как казак Разумовский опроверг миф о "колониальном угнетении" украинцев"

...общая война "Фитилек сорок первого года"

...общие кухня и застольные песни, и даже общий футбол

...общее завещание Маэстро, наконец: "Игорь Коц: Завещание Маэстро"

В январе мы запустили рубрику #Родичi_Родины к 365-летию воссоединения Украины с Россией, которое отмечается в этом году. Все материалы доступны здесь: https://rg.ru/rodina/tag/Родичi_Родины/

А что вас объединяет с Украиной? Напишите свою историю в комментариях.

Темы дня:
#Украина
Платочек Клавдии Шульженко согревал души и вел на священный бой
30.04.2019 Cудьбы

Платочек Клавдии Шульженко

Правда жизни заключается в том, что целое советское поколение могло не узнать, не понять и не оценить талант Клавдии Ивановны Шульженко. Ведь в первоначальном варианте "Синего платочка" никаких пулеметчиков не было

Как выходцы из древнего закарпатского рода обогатили российскую культуру
08.04.2019 Cудьбы

Бунтари-Грабари

В конце XIX века многие образованные выходцы из Закарпатья, бывшего тогда территорией Австро-Венгрии, приезжали в Россию и обогащали пространство ее культуры. Это был сознательный выбор русинских подданных венского императора, среди которых возвышается величественная фигура художника и искусствоведа Игоря Грабаря

Многие поколения украинцев почитали за честь служить в русской армии
02.04.2019 Дискуссии

Призыв державы

В 1638-1652 годах те из украинских казаков, кто не пожелал жить под властью польского короля-католика, переселились в Россию - на земли, получившие с тех пор название Слободской Украины. В 1654-м подданными России стали и жители Гетманщины. С тех пор и началась служба украинцев в русской армии

#журнал Родина
#Родичi_Родины