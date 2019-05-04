Как Сергей Лазарев будет готовиться к "Евровидению" в Тель-Авиве

Сергей Лазарев отправился в Тель-Авив, где будет готовиться к конкурсу "Евровидение". Об этом артист сообщил в специальном обращении к поклонникам, на своей странице в социальных сетях:

- Евровидение ждет! Я возвращаюсь, чтобы вновь представить страну на главном музыкальном конкурсе мира. Болейте за меня, поддерживайте меня и пожелайте мне удачи.

Время сегодняшнего вылета в Тель-Авив Сергей Лазарев держал в секрете даже от фан-клубов и не дал ни одного интервью СМИ (за исключением программы "Вечерний Ургант" на Первом канале). Он до сих пор скрывает подробности концертной версии своего конкурсного номера Scream, а также то, с какой командой танцоров или бэк-вокалистов выйдет на сцену в Тель-Авиве (по условиям "Евровидения" одновременно на ней может находиться не больше шести человек).

Пока известно лишь то, что режиссером стал Фокас Евангелинос, который трижды работал с российскими исполнителями на "Евровидении" (два раза с Димой Биланом и один - с сестрами Толмачевыми).

Этот грек слывет мастером необычных сценических решений. И именно ему принадлежит эффектный замысел в номере Билана 2008 года - и с катающимся на льду фигуристом (между прочим, двукратным олимпийским чемпионом Евгений Плющенко!), и со скрипачом.

Тот номер Believe, кстати, принес России единственное 1-е место за всю историю участия нашей страны в "Евровидении"!

Будем надеяться, что и на этот раз затейливый и креативный режиссер придумал что-то впечатляющее! А иначе, зачем было так долго темнить?!

Как сообщили обозревателю "РГ" в пресс-службе ВГТРК (официальном российском вещателе конкурса-2019), вскоре после прилета Сергей Лазарев "начнет свои активности". Будет "встречаться с журналистами и поклонникам". А "первая репетиция на сцене Expo Tel Aviv у него назначена на 6 мая".

Тогда-то мы впервые и узнаем все подробности его концертного номера Scream.

При этом, многие конкурсанты уже прибыли в Тель-Авив и начали репетиции на сцене: артисты из Польши, Кипра, Черногории, Финляндии, Словении, Чехии, Венгрии, Беларуси и Сербии. Но не стоит винить Лазарева в том, что он "прогуливает" этапы подготовки. Ведь по регламенту все участники первой репетиции как раз и выступают в первом полуфинале. А время участников второго начнется уже 6 мая.

Сам же Сергей Лазарев и напомнил:

- Впереди две сложнейшие недели подготовки в Израиле и сам конкурс. Я выступаю 16 мая во Втором полуфинале под номером 13. Не пропустите! Надеюсь на вашу поддержку!