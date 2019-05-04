Не менее 17 россиян не могут покинуть Монголию из-за карантина против чумы

Из-за карантина на западе Монголии в связи с выявлением двух случаев чумы, семнадцать россиян не могут вернуться домой, сообщили в российском посольстве в Улан-Баторе.

По данным диппредставительства, власти объявили карантин в провинции Баян-Улгий, который продлится с 30 апреля по 6 мая. В этой местности пока остаются семнадцать российских туристов из Москвы, Екатеринбурга и Новосибирска.

"Проблем со здоровьем у них нет, надеемся, что 6 мая карантин будет снят, и они вернутся домой", - заверили в посольстве. Дипломаты находятся с россиянами в постоянном контакте и оказывают им необходимую помощь.

Напомним, в провинции Баян-Улгий двое местных жителей умерли из-за заражения чумой после трапезы мясом дикого животного. Российское посольство рекомендует воздержаться от поездок в эту часть Монголии, так как до завершения карантина покинуть провинцию они не смогут. Там находятся также туристы из других стран, в том числе США, Японии и Германии.