Нидерланды выдали США обвиняемого в кибератаках украинца

Власти Нидерландов выдали США украинца, обвиняемого в киберпреступлениях.

Как сообщает ТАСС, 31-летний Алексей Иванов и его сообщники распространяли в интернете вредоносные программы для получения доступа к компьютерам пользователей. Затем они за деньги предоставляли другим лицам возможность контролировать эти устройства.

В Минюсте США заявили, что от действий злоумышленников пострадали миллионы человек по всему миру. При этом более сотни компьютеров находились на территории американского штата Нью-Джерси. Украинец был задержан в октябре прошлого года. Второго мая он был экстрадирован в США. Иванову отказано в освобождении под залог.