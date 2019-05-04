Овечкин сыграет с Дадоновым и Кузнецовым в матче с финнами

Место в воротах займет Александр Георгиев, а запасным вратарем будет Илья Сорокин. Полностью составы пятерок нашей национальной команды выглядят следующим образом.
Первое звено: Никита Нестеров, Михаил Сергачев; нападающие - Никита Гусев, Никита Кучеров, Евгений Малкин;
Второе звено: защитники - Дмитрий Орлов, Никита Зайцев; нападающие - Евгений Куззнецов, Александр Овечкин, Евгений Дадонов;
Третье звено: защитники - Динар Хафизуллин, Артем Зуб; нападающие - Артем Анисимов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов;
Четвертое звено: защитники - Александр Елесин, Иван Телегин; нападающие - Сергей Андронов, Илья Ковальчук (капитан), Сергей Плотников.
Напомним, что сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.