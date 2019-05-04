Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах

Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии. Консерваторы потеряли контроль над 49 местными советами.

По мнению экспертов, итоги голосования отражают настроение в стране. Жители разочарованы политикой, которую проводит кабинет Мэй. Переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) зашли в тупик.

Сказался на результатах и крупный внутрипартийный скандал - за несколько часов до открытия избирательных участков в отставку был отправлен министр обороны страны Гэвин Уильмсон.