Следователи выясняют причину падения крана в Москве

По факту падения башенного крана на западе Москвы начата доследственная проверка, говорится в сообщении главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

"В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.

Сейчас следователи ведут осмотр места ЧП. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Падение башенного крана произошло 4 мая на западе столицы возле дома N16 на Гжацкой улице. В этот момент там велись строительные работы. В результате ЧП женщина-крановщик получила множественные переломы и в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.