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04.05.2019 02:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В центре Москвы 4 мая ограничат движение транспорта

В центре Москвы ограничат движение транспорта. В частности, 4 мая с 17:30 будут полностью перекрыты улицы Тверская, Моховая, Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Старая площадь.

Метро в Москве изменит работу из-за репетиции парада 4 мая

Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по улицам Нижние Мневники, Воздвиженка, Новый Арбат, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Тверская, Большая Садовая.

И это далеко не полный список, подчеркнули в пресс-службе Центра организации дорожного движения. Там отметили, что ограничения связаны с репетицией парада Победы и проведением мотофестиваля.

Общество Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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