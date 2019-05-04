В центре Москвы 4 мая ограничат движение транспорта

В центре Москвы ограничат движение транспорта. В частности, 4 мая с 17:30 будут полностью перекрыты улицы Тверская, Моховая, Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Старая площадь.

Кроме того, автомобилисты не смогут проехать по улицам Нижние Мневники, Воздвиженка, Новый Арбат, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Тверская, Большая Садовая.

И это далеко не полный список, подчеркнули в пресс-службе Центра организации дорожного движения. Там отметили, что ограничения связаны с репетицией парада Победы и проведением мотофестиваля.