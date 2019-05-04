9 мая по главной площади Кызыла впервые пройдет конный взвод

В честь Дня Победы по главной площади столицы Тывы - Кызыле - в парадном строю пройдет кавалерийский разъезд 55-й мотострелковой бригады. После расформирования кавалерийских подразделений в 1953 году конница впервые примет участие в праздничных мероприятиях.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в парадный расчет включено 13 военнослужащих и коней монгольской породы. Вьючно-транспортный взвод в Тыве и существует с 2014 года. Здесь несут службу около 100 лошадей монгольской породы, которые хорошо зарекомендовали себя в условиях среднегорья. Лошади предназначены для переноски грузов весом до 100 килограммов, в сутки проходят до 30 километров и работают в основном на высоте 1300 метров.

Отметим, что лошади перестали принимать участие в военных парадах с 1953 года. В этот на сентябрьском пленуме коммунистической партии было принято решение о прекращении деятельности военных конных заводов. Уже с 1954 года часть конных заводов была ликвидированы, часть - преобразована в зерновые и животноводческие совхозы. Хотя коней на парадах сменили автомобили, но концепция объезда войск с тех пор почти не изменилась. Первыми парадными машинами стали открытые версии ЗИС-110Б.

Кроме вьючно-транспортных взводов в Карачаево-Черкесии и Тыве в российской армии несут службу другие конные подразделения. Прежде все этого Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка. Он является наследником Императорского конвоя и 11-го Отдельного кавалерийского полка, сформированного в 1962 году для киносъемок в фильме Сергея Бондарчука "Война и мир". На базе этой части 2 сентября 2002 года и был образован Кавалерийский почетный эскорт.

Служат кони также в Рязанском десантном училище, где для будущих офицеров ВДВ введена кавалерийская подготовка. Под седлом у голубых беретов - 60 лошадей.