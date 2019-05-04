В Дагестане скончался заслуженный артист России Саид Алибеков

На 70-м году жизни умер заслуженный артист России, ведущий актер Даргинского государственного музыкально-драматического театра Саид Абдусаламович Алибеков, сообщает официальная страница театра ВКонтакте.

Саид Алибеков окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Актер более 40 лет жизни посвятил родному Даргинскому театру, где сыграл более 60 ролей. Кроме этого, артист много занимался с молодежью, обучая молодое поколение сценической речи.

За воплощение на сцене образа следователя в спектакле "Момент истины" Рустама Ибрагимбекова актер был удостоен звания Лауреата республиканской премии имени Г. Цадасы.

Как сообщили в театре, последний раз Саид Алибеков вышел на сцену театра в конце прошлого года.

Он сыграл роль Хамзата в спектакле "В ту ночь, готовясь умирать …" по повести народного писателя Дагестана Ахмедхана Абу-Бакара.