В Баренцевом море найден советский корабль

Специалисты идентифицировали корабль, найденный три года назад на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин. Это советский "большой охотник" за подлодками БО-224, погибший в марте 1945 года.

- Недавно водолазы-глубоководники подняли орудие с борта лежащего на дне судна. По его номеру военным историкам удалось установить тип и бортовой номер корабля, - цитирует телеканал "Вести" командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова.

Во время Великой Отечественной войны БО-224 американской постройки защищал морские пути в северных морях, участвовал в Потсдамо-Киркенесской наступательной операции. 2 марта 1945 года на Кильдинском плесе корабль обнаружил и атаковал глубинными бомбами немецкую пододку. Та увернулась и выпустила торпеду. "Большой охотник" получил большую пробоину и мгновенно затонул. На его борту погибли 33 человека - в том числе четверо юнг (БО-224 использовался и как учебный корабль).

Северный флот начал поиск родственников экипажа, чтобы с их участием отдать дань памяти погибшим морякам и установить на борту корабля памятную доску, как это было сделано с подводной лодкой "Декабрист".