"Локомотив-Кубань" уступил "Зениту" в первом матче плей-офф Единой лиги

Краснодарский "Локомотив-Кубань" уступил питерскому "Зениту" в первом матче 1/4 финала баскетбольной Единой лиги - 69:78.

Субботним днем улицы Краснодара выглядели немного пустынными, а на дорогах не было даже намека на знаменитые краснодарские пробки. Объяснение этому довольно простое: многие краснодарцы предсказуемо предпочли провести майские праздники за чертой города. Тем более, погода к этому располагает. Если на большей части европейской территории России весна только вступает в свои права, то в Краснодаре она идет полным ходом, порой переходя в лето.

Впрочем, ни выходные, ни установившаяся жара не отменяют того факта, что Краснодар - баскетбольный город. Первое, что мы увидели, направляясь на такси из аэропорта на арену, - мальчик с баскетбольным мячом, пересекающий улицу на пешеходном переходе. Вот и "Баскетбол-Холл", если учесть все упомянутые факторы, на первый матч "Локомотива-Кубани" в плей-офф собрал весьма приличную аудиторию. При этом те, кто пришел, создавали достаточный шумовой эффект, чтобы компенсировать нехватку болельщиков на трибунах.

В любом случае, матч, проходивший в "Баскетбол-Холле" заслуживал самого пристального внимания. "Локомотив-Кубань" и "Зенит" образовали в плей-офф, пожалуй, самую непредсказуемую пару. Формально фаворитом в ней выглядели "железнодорожники". Они и в турнирной таблице разместились на строчку выше питерцев, и оба матча в регулярном сезоне у "Зенита" выиграли. Причем, второй на выезде совсем недавно - 21 апреля. Правда, с одной оговоркой: в той игре хозяева были вынуждены обходиться без своих лидеров, травмированных Сергея Карасева и Джалена Рейнольдса. А теперь они поправились и приехали в Краснодар. "Зенит" в итоге не досчитался лишь одного ключевого игрока - Вадима Панина, не успевшего набрать оптимальные кондиции.

Впрочем, в первой половине встречи вовсе не вернувшиеся в состав лидеры "делали разницу". В первые четыре минуты единственным, кто набрал у "Зенита" очки, был Евгений Воронов с пятью баллами, а потом включился Евгений Валиев, отметившийся к большому перерыву десятью очками. Вообще у гостей опасными были все игроки ротации: по итогам двух четвертей только трое не отметились попаданиями в протоколе. Это позволило гостям не дать "Локомотиву-Кубани" оторваться на старте игры, а затем идти вровень с соперником: на паузу команды отправились при счете 33:34 в пользу "Зенита".

В третьей четверти нервозность, которая чувствовалась в действиях хозяев с самого начала, стала ощущаться еще сильней: подопечные Боба Доневалда нередко ошибались даже в простых ситуациях. Зенитовцы допускали не так много брака и в какой-то момент сумели увеличить отрыв до семи очков. По такой игре это преимущество выглядело огромным. Удержаться на плаву "железнодорожникам" позволила вдохновенная игра Дмитрия Кулагина, который в третьей 10-минутке единолично положил в копилку своей команды девять очков.

К сожалению для краснодарцев, в заключительной четверти подопечные Жоана Пласы нашли способ нейтрализовать Кулагина, а альтернативных решений у "Локомотива-Кубани" так и не нашлось. Впрочем, у "железнодорожников" еще шансы все исправить. Следующий матч серии пройдет также в Краснодаре 6 мая.