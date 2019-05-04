На месте массового убийства в Челябинской области нашли младенца

Следователи обнаружили на месте массового убийства в частном доме челябинского Нязепетровска живого ребенка. Об этой находке сообщили ТАСС в следственном управлении СК по региону.

- Младенец найден в коляске, он жив, - уточнили в ведомстве.

Напомним, утром в частном секторе города нашли тела пяти человек: двух женщин в возрасте около 30 лет, двух мужчин и четырехлетнего ребенка. Все погибли после множественных ударов ножом, нанесенных неизвестным преступником.

Следствием установлено, что к хозяевам (мужчине и его сожительнице) накануне трагедии пришла подруга с двумя детьми и еще гость-мужчина. В доме праздничные дни отмечали спиртным.

По одной из версий, преступник, убив всех в доме, не тронул младенца, поскольку ребенок в таком возрасте не может его опознать.

По факту массового убийства возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. На месте происшествия работают следователи СУ СК, криминалисты, оперативные сотрудники региональных управлений Росгвардии и МВД России.