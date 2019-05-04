На Урале военнослужащий погиб при взрыве на полигоне

В Еланском гарнизоне, расположенном в Свердловской области, произошел взрыв боеприпаса. В результате ранения получили пять человек, один из пострадавших скончался.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, в причинах ЧП разбирается специально созданная комиссия.

- 3 мая военнослужащие, находясь на полигоне воинской части, вопреки требованиям пожарной безопасности разожгли костер. Огонь стал причиной взрыва боеприпаса. Один служащий погиб. Раненые были оперативно доставлены в военный госпиталь гарнизона, где им оказана вся необходимая медицинская помощь - пояснили в пресс-службе военного ведомства.

Проверку по факту происшествия ведет военная прокуратура.