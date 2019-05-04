В Челябинске соберут первый боевой трактор

В 2019 году Челябинский тракторный завод планирует собрать первый "минный трактор". Для этого на бронированную сельхозмашину БМ102С установят специально разработанный для нее минный трал, предназначенный для обезвреживания противопехотных и противотанковых мин.

- Трактор с минным тралом дешевле и маневреннее танка-тральщика, он обладает большим моторесурсом и его эксплуатация выгодна с экономической точки зрения, - рассказали в корпорации Ростех.

В конструкцию машины внесут необходимые изменения для защиты экипажа от осколков. А если трал наткнется на взрывное устройство большой мощности, то расположенный впереди двигатель убережет оператора от последствий взрыва.

Пользователи с интересом обсуждают новинку:

- У нас даже на сельхозтехнику делают взрывозащиту, - отметил Alex-stm1.

Другой комментатор предложил оборудовать бронетрактор передним манипулятором - шевелить мины.