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04.05.2019,  
15:22
Текст:  Антон Валагин

В Челябинске соберут первый боевой трактор

В 2019 году Челябинский тракторный завод планирует собрать первый "минный трактор". Для этого на бронированную сельхозмашину БМ102С установят специально разработанный для нее минный трал, предназначенный для обезвреживания противопехотных и противотанковых мин.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
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- Трактор с минным тралом дешевле и маневреннее танка-тральщика, он обладает большим моторесурсом и его эксплуатация выгодна с экономической точки зрения, - рассказали в корпорации Ростех.

В конструкцию машины внесут необходимые изменения для защиты экипажа от осколков. А если трал наткнется на взрывное устройство большой мощности, то расположенный впереди двигатель убережет оператора от последствий взрыва.

Пользователи с интересом обсуждают новинку:

- У нас даже на сельхозтехнику делают взрывозащиту, - отметил Alex-stm1.

Другой комментатор предложил оборудовать бронетрактор передним манипулятором - шевелить мины.

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