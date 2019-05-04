Сборная России по хоккею проиграла финнам

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.

Финны продемонстрировали отличную реализацию большинства. Все три шайбы они забросили после того, как соперник оставался в меньшинстве. Два гола были забиты после удалений Никиты Кучерова. У Финляндии отличились Харри Песонен, Микко Лехтонен и Оливер Каски. Единственную шайбу в составе нашей сборной за минуту до финальной сирены провел Александр Овечкин.

Следующий матч Россия проведет против Чехии 5 мая. В тот же день финны сыграют со Швецией.

В общем зачете Евротура Финляндия сравнялась с Россией. В активе обеих команд по 19 баллов. Далее идут шведы (14) и чехи (11). Эти сборные сегодня вечером проведут очную встречу.