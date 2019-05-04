В США разбился предок бомбардировщика B-2 Spirit

В Калифорнии потерпел крушение уникальный самолет, единственный сохранившийся до наших дней образец экспериментального Northrop N9M, на котором Джон Нортроп отрабатывал технологии "летающего крыла".

Принадлежавший авиационному музею N9M погиб во время тренировочного полета - он должен был стать звездой авиашоу в Чино 4-5 мая. Очевидцы рассказали, что самолет выполнил бочку, затем потерял устойчивость, несколько раз качнулся в стороны, вошел в правый поворот с крутым снижением и врезался в землю во дворе исправительной тюрьмы штата Калифорния у города Норко. Самолет сгорел, пилот Дэвид Вопат погиб, на земле жертв и разрушений нет.

- У "летающих крыльев" печально известные проблемы с устойчивостью. Только после появления цифровых систем управления полетом эта схема была реализована в бомбардировщике B-2 Spirit, - пишет военный обозреватель The Drive Джон Тревитик.

В 1941 году ВВС США подписали контракт с Дхоном Нортропом, владельцем небольшой фирмы Northrop Aircraft Inc., на создание экспериментального бомбардировщика. Год спустя первый прототип поднялся в воздух. На нем были установлены два двигателя с толкающими винтами, для управления по курсу использовались раскрывающиеся закрылки - такие же можно увидеть на B-2. Первые же полеты показали как высочайшую маневренность N9M, так и его норовистость. "Летающее крыло" требовало от летчиков нестандартной работы рулями и постоянного наблюдения за положением самолета в пространстве.