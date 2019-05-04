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04.05.2019,  
12:28
Текст:  Антон Валагин

В США разбился предок бомбардировщика B-2 Spirit

В Калифорнии потерпел крушение уникальный самолет, единственный сохранившийся до наших дней образец экспериментального Northrop N9M, на котором Джон Нортроп отрабатывал технологии "летающего крыла".

Фото: Diego Delso/ Wikimedia.org
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Принадлежавший авиационному музею N9M погиб во время тренировочного полета - он должен был стать звездой авиашоу в Чино 4-5 мая. Очевидцы рассказали, что самолет выполнил бочку, затем потерял устойчивость, несколько раз качнулся в стороны, вошел в правый поворот с крутым снижением и врезался в землю во дворе исправительной тюрьмы штата Калифорния у города Норко. Самолет сгорел, пилот Дэвид Вопат погиб, на земле жертв и разрушений нет.

- У "летающих крыльев" печально известные проблемы с устойчивостью. Только после появления цифровых систем управления полетом эта схема была реализована в бомбардировщике B-2 Spirit, - пишет военный обозреватель The Drive Джон Тревитик.

В 1941 году ВВС США подписали контракт с Дхоном Нортропом, владельцем небольшой фирмы Northrop Aircraft Inc., на создание экспериментального бомбардировщика. Год спустя первый прототип поднялся в воздух. На нем были установлены два двигателя с толкающими винтами, для управления  по курсу использовались раскрывающиеся закрылки - такие же можно увидеть на B-2. Первые же полеты  показали как высочайшую маневренность N9M, так и его норовистость. "Летающее крыло" требовало от летчиков нестандартной работы рулями и постоянного наблюдения за положением самолета в пространстве.

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