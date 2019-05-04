Жертвами циклона "Фани" в Индии стали 8 человек

Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны. Еще почти 200 человек пострадали. О многочисленных разрушениях сообщают местные власти.

Мощный атмосферный вихрь принес с собой ливни и ураганный ветер. В некоторых районах наблюдаются небольшие затопления. Ветер вырывает с корнем деревья и уносит крыши домов.

Власти Одиша эвакуировали более миллиона жителей. Отменены авиарейсы, а также прервано железнодорожное движение. Закрыты школы и госучреждения.

"В ближайшие три часа циклон "Фани" ослабнет. Он будет смещаться на северо-восток, в сторону Бангладеш", - сообщил метеорологический департамент южноазиатской страны. Синоптики подчеркивают, что данный циклон - один из самых разрушительных в истории Индии за последние 20 лет.