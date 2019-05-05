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05.05.2019 09:51
Рубрика: В мире

Бывший главком НАТО предложил запретить россиянам въезд в США

Текст: Сергей Новиков

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил усилить санкционный режим в отношении России.

В своей статье для журнала Times отставной адмирал призвал к более широким ограничениям на "поездки для российских граждан в Соединенные Штаты с любой целью".

Он полагает, что США не должны останавливаться лишь на ограничительных мерах в отношении российского бизнеса. Поэтому он предлагает распространить санкции на спортивные команды из России, музыкальные коллективы и дипломатические делегации. Кроме того, он считает необходимым ввести адресные санкции против "ключевых лидеров в России".

Фото: Пресс-служба Государственного совета Республики Крым
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Одновременно США, полагает Ставридис, следовало бы прекратить сотрудничество с Россией по ряду международных проектов. Сюда он включил и восстановление Сирии, и регулирование цен на нефть.

"Есть другие формы ответа. Особенно, учитывая наблюдаемую в конгрессе "усталость от санкций", как это признал сенатор Марко Рубио", - заявил экс-главком и подчеркнул, что Вашингтон может "как открыто, так и тайно поддерживать отдельных людей и группы в России, стремящиеся к демократии".

Ставридис уверен, что существующих ограничительных мер недостаточно, ведь они затрагивают лишь относительно небольшую группу россиян.

В мире США Россия и США
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