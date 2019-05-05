Гуайдо расписался в провале попытки госпереворота

Президент-самозванец Венесуэлы, оппозиционер Хуан Гуайдо признался в организации попытки государственного переворота в стране, которая потерпела фиаско. В интервью американскому изданию The Washington Post он заявил, что рассчитывал на поддержку со стороны военных и их массовый переход на сторону оппозиционеров.

Речь идет о новой провокации, которую Гуайдо предпринял в минувший вторник. Тогда на рассвете он появился около военного аэродрома в центре Каракаса в окружении примерно 25 военных. По замыслу оппозиционера, это должно было продемонстрировать, что армия лояльна ему, и все сомневающиеся тут же пошли бы на предательство и выступили против президента Николаса Мадуро. Но нарушить присягу венесуэльские военные не захотели - путчистов быстро разогнали.

"Нам нужно больше военных, выступающих за нас, нам нужно больше чиновников, которые пока поддерживают режим", - заявил расстроенный Гуайдо, вновь продемонстрировав свою фактическую беспомощность, а также подтвердив, что единственным способом свержения законного правительства Николаса Мадуро остается военная интервенция со стороны США.

Собственно, отвечая на вопрос о том, что намерен делать Гуайдо, если американцы предложат ему вмешательство в страну, он ответил, что незамедлительно вынесет этот вопрос на рассмотрение в парламент.

"Если это необходимо, возможно, мы это одобрим", - заявил глава Нацассамблеи, наигранно изобразив сомнение в том, что депутаты такое предложение могут отклонить. Учитывая, что в заседаниях распущенного несколько лет назад решением Верховного суда республики парламента принимают участие только оппозиционеры, вариант того, что они выступят против интервенции, выглядит утопичным. Тем более военное вмешательство - это как раз то, чего антиправительственные силы добиваются последние несколько месяцев, понимая, что своими силами прийти к власти в Венесуэле им не удастся.

Тем временем сам Николас Мадуро использует провалившуюся попытку госпереворота в своих целях, наглядно демонстрируя преданным ему военным опасность заигрывания с оппозицией, а также раскрывает карты американцев. Лидер Венесуэлы призывает армию сплотиться перед угрозой внешнего вмешательства.

Похоже, такая тактика приносит свои плоды. Показательно, что в венесуэльских соцсетях стал вирусным видеоролик, на котором видно, как оппозиционеры пытаются передать представителям Вооруженных сил республики подготовленный ими манифест, призывающий военных перейти на сторону антиправительственных сил. В ответ военный заявляет, что ему это не интересно. А после непрекращающихся попыток всучить ему документ, невозмутимо берет протягиваемый ему листок и молча сжигает его.

Пока Гуайдо сам расписывается в своей несостоятельности, американцы не демонстрируют реальную готовность помочь. На этом фоне людей на уличные оппозиционные акции по всей Венесуэле выходит все меньше.