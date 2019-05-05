Мадонна: Меня упрекают в том, что я недостаточно молода

Известная певица, актриса и танцовщица Мадонна пожаловалась в интервью журналу Vogue на то, что постоянно встречается со случаями дискриминации в свой адрес. Так, в последнее время певицу упрекают в том, что она "недостаточно молода", утверждает Мадонна.

"Люди всегда пытались заставить меня замолчать по той или иной причине, как то, что я недостаточно красива, недостаточно хорошо пою, недостаточно талантлива, недостаточно замужем, а теперь я недостаточно молода, - заявила она. - Теперь я борюсь с эйджизмом (возрастной дискриминацией, прим. "РГ".), меня наказывают за то, что мне исполнилось 60".

Ранее шестидесятилетняя американская певица и актриса выпустила первое за четыре года музыкальное видео. Кроме того, стало известно, что Мадонна наконец-то пришла к финансовому соглашению с организаторами международного песенного смотра "Евровидение", который в этот раз пройдет в Израиле, и споет две песни - один из ее многочисленных хитов и новый трек.