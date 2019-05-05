Найден бортовой самописец из съехавшего в реку Boeing

Cотрудникам американского Национального управления по безопасности на транспорте удалось извлечь бортовой регистратор полетных данных из пассажирского Boeing 737, который скатился в реку со взлетно-посадочной полосы Джексонвилла во Флориде.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на зампредседателя организации Брюса Ландсберга.

В настоящее время самописец отправили в Вашингтон для исследования. При этом речевой регистратор переговоров в кабине экипажа на данный момент остается в хвостовой части самолета под водой, добавил Ландсберг.

Ранее стало известно, что при крушении Boeing 737 в США получили ранения более 20 человек.

Напомним, чартерный самолет, перевозивший 143 человека (136 пассажиров и семь членов экипажа) с военно-морской базы Гуантанамо и следовавший с Кубы на север Флориды, в пятницу вечером упал в реку Сент-Джонс в конце взлетно-посадочной полосы аэропорта Джексонвилла. Пока причина происшествия до конца не ясна. Ведется расследование.