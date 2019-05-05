Археологические раскопки в Москве пройдут почти на 200 площадках

Столичные археологи планируют провести раскопки почти на двух сотнях городских площадок в текущем году, сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на главу Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

"Большинство раскопов расположено в историческом центре столицы, кроме того, археологические изыскания пройдут в ТиНАО и Зеленограде", - рассказал Емельянов.

По словам главы ведомства, специалисты будут проводить исследования на Краснопресненской набережной, Славянской площади, Костянском переулке, Гоголевском бульваре, а также улицах Пятницкая, Большая Ордынка, Бауманская и Малая Никитская. Кроме того, археологи будут следить за работами по благоустройству улиц. Всего в этом сезоне ожидается не менее 6 тысяч находок.

Больше всего надежд возлагают на Краснопрудную улицу. Там в XV веке располагалось село Красное, которое упоминалось в летописях Смутного времени и в завещании Василия I. А в Костянском переулке, где раньше находилась слобода стрелецкого московского войска, рассчитывают на обнаружение множества оружейных артефактов.

Также отмечается, что за последние восемь лет в Москве было обнаружено более 30 тысяч артефактов. В минувшем сезоне самыми ценными находками стали фаянсовая ваза, стеклянный стакан и чернолощеный кувшин XVIII века. Также были найдены фрагмент кубка из скорлупы кокосового ореха и медная дутая пуговица, которая скорее всего была элементом одежды лакеев или привратников, служивших знатному роду Бобринских.