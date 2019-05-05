Более 2,5 тысячи кадетов пройдут маршем в столичном Парке Победы 6 мая

В параде "Не прервется связь поколений", посвященном Дню Победы, примут участие более 2,5 тысяч московских кадетов, а также кадеты из Ижевска, Краснодара, Ростова-на-Дону и Перми, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

По словам первого заместителя председателя Московского городского совета ветеранов Расима Акчурина, в этом году свои навыки и умения в торжественном марше продемонстрируют десятиклассники и одиннадцатиклассники. Ребята будут выполнять акробатические трюки на лошадях. Также кадеты подготовили хореографические и вокальные номера.

Всего в марше примут участие 45 парадных расчетов. Они пройдут по Поклонной горе, неся флаги России, Москвы, кадетского движения столицы, а также копию Знамени Победы. Парад завершится возложением цветов к огню Памяти и Славы. Также в небо будет выпущена тысяча воздушных шаров в цветах российского триколора.