Рысь сбежала из квартиры на севере Москвы

Рысь сбежала из квартиры на севере столицы. Хищник может быть опасен для окружающих, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на хозяйку животного и очевидцев.

СМИ также сообщили, что инцидент произошел в Дмитровском районе. Хищник сбежал из дома 4, корп. 3 по Лобненской улице. Ни в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, ни в пресс-центре столичного МЧС "РГ" данную информацию не подтвердили.

По словам самой хозяйки животного, она обратилась в экстренные службы, чтобы рысь как можно скорее поймали. При этом женщина утверждает, что хищник может напасть на людей.